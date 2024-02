POL Schwaben Nord: Verkehrsinfo

Augsburg (ots) - Dillingen - Zwischen Freitag (26.01.2024), 17.30 Uhr und Sonntag (28.01.2024), 10.30 Uhr, ereignete sich ein Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Tagesstätte im Georg-Schmid-Ring ein. Es entstand ein Beute- und Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Wie in solchen Fällen üblich, ermittelt die Kriminalpolizei Dillingen und bittet unter 09071/560 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben ...

