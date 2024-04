Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von zwei Fahrrädern

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden in Rudolstadt in der Rudolf-Zinkel-Straße zwei E-Bike's entwendet. Diese waren auf einem Grundstück angeschlossen. Es handelt sich hierbei um ein grünes Cube und ein silbernes Diamant. Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0097099 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

