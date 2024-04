Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter auf frischer Tat

Gera (ots)

Gera. In den frühen Morgenstunden des 29.03.2024 (03:00 Uhr) wurde die Polizei via Notruf über randalierende Jugendliche informiert. Im konkreten Fall traten die Täter die Seitenspiegel mehrerer in der Karl-Liebknecht-Straße abgestellter PKW ab. Durch den Soforteinsatz mehrerer Streifenwagen konnten die beiden Täter (d/16 und albanisch/18) noch in Tatortnähe gestellt werden. Der 18-Jährige kam einem mehrfach ausgesprochenem Platzverweis nicht nach und leistete bei der Durchsetzung Widerstand. Die Nacht endete für den 18-jährigen im Gewahrsam der Geraer Polizei. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Widerstandes wurden aufgenommen. (PZ)

