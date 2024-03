Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflucht im Baustellenbereich

Rositz (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag befuhr ein noch unbekannter mit einem LKW den gesperrten Baustellenbereich in der Karl-Marx-Straße. Da der Fahrbahnbelag bereits abgefräst war, blieb der LKW an mehreren Einfassungen für Schachtdeckel hängen und riss diese teilweise heraus. Dadurch entstand neben erheblichem Sachschaden auch eine konkrete Gefahr, durch die nun offen liegen Kanalschächte. Die Polizei konnte an der Unfallstelle Teile einer Achsfederung auffinden, welche einem Sattelzug zugeordnet werden konnten und bei den Ermittlungen nach dem unbekannten Verusacher helfen werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

