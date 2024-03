Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lagerhalle in Brand gesetzt

Altenburg (ots)

Am Donnerstagabend wurde in Altenburg Nord ein großer Feuerschein gemeldet. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei in der Zschernitzscher Straße eintrafen, stelle sich heraus, dass eine Lagerhalle einer alten Bäcker in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte erst nach einiger Zeit den Brand unter Kontrolle bringen. Durch das Feuer wurde das Hallendach teilweise zerstört. Vermutlich haben sich unbekannte Personen Zutritt zu dem Gelände verschafft und das Feuer absichtlich gelegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermitttlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

