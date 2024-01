Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Videodreh löst Polizeieinsatz aus

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Polizei Ludwigshafen gegen 21 Uhr alarmiert, da Zeugen eine vermeintliche Entführung beobachteten. Ein um Hilfe rufender Mann wurde von zwei anderen Männern in der Schulstraße in einen dunklen Transporter gezogen. Mit starken Polizeikräften wurde nach dem Transporter gesucht. Dieser konnte durch Polizeibeamte in der Lutherstraße kontrolliert werden. In dem Transporter waren drei Jugendliche/Heranwachsende im Alter von 16, 17 und 19 Jahren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sie ein Video gedreht und die Entführung nachgestellt haben. Ob die Verantwortlichen die Kosten für den Polizeieinsatz tragen müssen, wird nun geprüft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell