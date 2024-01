POL-PPRP: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Tatverdächtige gefasst

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmittag (03.01.2024), gegen 12:30 Uhr, kam es zum Unfall zwischen zwei Autos an der Einmündung Wasgaustraße/Madenburgstraße. Ein 36-Jähriger VW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines ebenfalls 36-jährigen Fahrers eines Fords. Der Fahrer des Fords wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 4.500 Euro. Rückfragen bitte an: ...

mehr