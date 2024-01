POL-PPRP: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Neustadt a. d. Weinstraße (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz Am Dienstagabend (02.01.2024, gegen 18:15 Uhr) kam es in einem Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach eine 25-Jährige, nach vorangegangenen Streitigkeiten, mit einem ...

mehr