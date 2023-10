POL Schwaben Nord: Einbruch

Augsburg (ots) - Bundesstraße 17 / AS Bgm.-Ackermann-Straße / FR Süden - Am gestrigen Montag (16.10.2023) geriet ein Auto auf der B17 in Brand. Es wurde niemand verletzt. Gegen 14.00 Uhr geriet das Auto einer 24-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen auf Höhe der Ausfahrt Bürgermeister-Ackermann-Straße in Brand. Die 24-Jährige konnte das Auto selbstständig verlassen. Durch die Feuerwehr konnte der Brand ...

