POL-PPRP: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend (02.01.2024), gegen 23:15 Uhr, war ein 27-jähriger Autofahrer auf der Sternstraße in Richtung Erzbergerstraße unterwegs, als er plötzlich ungebremst auf ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto auffuhr. Durch den Aufprall wurde das Auto auf ein weiteres geparktes Fahrzeug geschoben. Eine in unmittelbarer Nähe befindliche Streifenwagenbesatzung stellte den 27-Jährigen fest, als dieser noch am Steuer seines verunfallten Fahrzeuges saß und weiter versuchte zu beschleunigen. Durch die Polizeikräfte wurde der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann aus seinem Fahrzeug geholt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der 27-Jährige wurde in eine Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 33.000 Euro.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptun-fallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Unfallverursachers überprüfen.

