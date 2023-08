POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 23.08.2023, 22:45 Uhr bis 23:00 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter zum Waschcenter im Bereich der Raiffeisenstraße in Gerolstein. Nach Überwindung des Zauns, brach' er gewaltsam ein Fenster auf, gelangte so in das Innere des Büro der Waschhalle und durchsuchte hier alles nach Wertgegenständen. Letztlich entwendete er einen niedrigen vierstelligen Betrag an Bargeld, welchen er ...

