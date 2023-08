POL-PDWIL: Einbruch in das Waschcenter

Gerolstein (ots) - Am 23.08.2023 gegen 22:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Fahrrad die Lindenstraße in Gerolstein. Hier kam er infolge einer Alkoholisierung von über 1,8 Promille im Kreisverkehr bei der Volksbank mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich schwer am Kopf. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht, ihm wurde ein Blutprobe entnommen. Mögliche Zeugen, ...

mehr