Gerolstein (ots) - Im Zeitraum 31.03.2023 bis 21.08.2023 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einer im Bereich der Hauptstraße 33 in Gerolstein befindlichen Garage, öffneten diese auf bisher unbekannte Art und Weise und entwendeten aus dem Inneren ein hochwertiges E-Bike. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer ...

