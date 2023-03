Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung - Zwei PKW mutwillig zerkratzt

Unkel, Buchenweg (ots)

In der Nacht vom 16.03 auf den 17.03.2023 wurden zwei PKW in Unkel mutwillig beschädigt. Die beiden Fahrzeuge waren in einer Grundstückseinfahrt im Buchenweg geparkt. Im Tatzeitraum zerkratzte ein bislang noch unbekannter Täter die beiden Fahrzeuge. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Linz am Rhein entgegen.

