Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragsmeldung zum tödlichem Verkehrsunfall auf der B 421

Hontheim (ots)

Am Donnerstag, 24.08.2023 kam es gegen 10:55 Uhr auf der B 421 zwischen Strotzbüsch und Hontheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Zell tödlich verletzt. Ein 65-jährige Motorradfahrer befuhr die B 421 von Stotzbüsch kommend in Fahrtrichtung Hontheim. Zu diesem Zeitpunkt erfolgten auf dem Streckenabschnitt durch den Landesbetrieb Mobilität Mäharbeiten. Die Mäharbeiten wurden mit einem Unimog ausgeführt. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Motorradfahrer dem Unimog auf. Durch den Zusammenstoß verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Die Straße war bis gegen 15:00 Uhr vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, eine RTW-Besatzung, ein First Responder, die Feuerweheren Gillenfeld und Strotzbüsch, die Straßenmeisterei Manderscheid, ein Abschleppunternehmen und die Polizei Wittlich.

