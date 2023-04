Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kradfahrer - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld/Sibbesse (bue) - Am 10.04.2023, um 14:18 Uhr, kommt es auf der Landstraße 485 zwischen Diekholzen und Sibbesse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem verkehrsunfallflüchtigen Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überholt der Kradfahrer am Roten Berg mit seiner weißen Triumph einen anthrazitfarbenen Honda-Pkw auf der Geraden unmittelbar nach der 180°-Kurve. Als der Kradfahrer wieder einscheren will soll der Pkw-Fahrer beschleunigt haben, was wiederum den Kradfahrer so verunsichert habe, dass dieser ins Schlingern gekommen sei und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abkommt. Der Pkw-Fahrer soll daraufhin kurz angehalten haben, anschließend habe dieser jedoch seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den verletzten Kradfahrer zu kümmern. Der Kradfahrer wird leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entsteht Sachschaden in einer unteren vierstelligen Höhe. Personen die Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem beteiligten Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen.

