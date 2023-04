POL-HI: Harsum - Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Grünenplan Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag, 08.04.2023, zum Ostersonntag, 09.04.2023, in die Kur-Apotheke in Grünenplan in der Oberen Hilsstraße ein. Der oder die Täter beschädigten die Glaseingangstür und gelangten so gewaltsam in die Apotheke. Vermutlich hatten es der oder die Täter auf Medikamente abgesehen. In welchem Umfang etwas entwendet wurde, steht derzeit noch ...

mehr