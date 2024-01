POL-PPRP: Einbruch in Grundschule - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) - In der Nacht auf Dienstag (2.1.2024, gegen 00:40 Uhr) brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinestraße in Grünstadt ein Feuer aus. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Bewohner der Wohnung das Feuer selbst verursacht haben, die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar. Der Bewohner hatte sich zudem selbst verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch das Feuer ...

