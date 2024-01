Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Mehrfamilienhaus

Grünstadt (ots)

In der Nacht auf Dienstag (2.1.2024, gegen 00:40 Uhr) brach in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heinestraße in Grünstadt ein Feuer aus. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Bewohner der Wohnung das Feuer selbst verursacht haben, die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar. Der Bewohner hatte sich zudem selbst verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

