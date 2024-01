POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Im Stadtteil Mitte verletzte ein 24-Jähriger seine Ex-Freundin am 01.01.2024 gegen 6 Uhr leicht mit einem Messer. Der Mann erschien bei der Frau zu Hause und schlug direkt auf sie ein, als sie die Tür öffnete. Anschließend nahm er sich ein Messer aus der Küche in der Wohnung und stach in Richtung der Frau. Sie wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Der 24-Jährige flüchtete vom Tatort. Die Polizei appelliert: Handgreiflichkeiten in einer ...

