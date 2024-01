Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handy und Goldkette geraubt

Ludwigshafen (ots)

In der Silversternacht (1.1.2024, gegen 00:15 Uhr) raubten zwei Männer einen 34-Jährigen in der Bismarckstraße in der Nähe einer Spielhalle aus. Einer der Männer hielt den 34-Jährigen fest und der andere entriss ihm sein Handy und riss seine Goldkette vom Hals. Anschließend traten beide Täter auf den Ausgeraubten ein. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Die Täter flüchteten vom Tatort. Ein 24-Jähriger konnte durch die zwischenzeitlich alarmierten Polizeikräfte in der Nähe kontrolliert werden. Er räumte die Tat ein. Das Diebesgut konnte bei ihm jedoch nicht aufgefunden werden. Am Nachmittag nahm der Tatverdächtige Kontakt mit dem 34-Jährigen auf und wollte sich mit diesem treffen. Polizeikräfte kontrollierten den Mann bei dem Treffen erneut. Hier hatte er die geraubte Goldkette dabei und gab auch an, wo er das Mobiltelefon deponiert hatte. Die Ermittlungen zu dem Mittäter dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell