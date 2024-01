Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023, zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Brüsseler Ring ein. Die Täter gelangten auf bisher ungeklärte Weise ins Haus. An einer Wohnung, deren Bewohner kurzzeitig abwesend waren, wurde dann die Wohnungstür aufgehebelt. Aus dieser Wohnung entwendeten die Täter einen kleinen Tresor und ein Laptop. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Ludwigshafen unter der Tel. 0621-9632222 oder per Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

