Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verfolgungsfahrt - Hinweise gesucht

Ludwigshafen-Schifferstadt (ots)

Am Sonntag, den 31.12.2023, gegen 09:15 Uhr befuhr ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit die B44 / B9 zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt und sollte daher durch ein Zivilfahrzeug der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Um sich der angestrebten Verkehrskontrolle zu entziehen, beschleunigte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug auf bis zu 200 km/h und fuhr an der Abfahrt Schifferstadt-Süd von der B9 ab und auf die K30 in Fahrtrichtung Schifferstadt auf. In einer langgezogenen Rechtskurve überholte der Fahrzeugführer einen roten Kleinwagen und kollidierte beinahe mit einem im Gegenverkehr befindlichen weißen Lieferwagen. Ein Verkehrsunfall konnte nur durch die schnelle Reaktion des Lieferwagenfahrers verhindert werden. In Schifferstad fuhr der Fahrzeugführer noch immer mit stark überhöhter Geschwindigkeit (bis zu 100 km/h), sodass der Blickkontakt von dem Zivilfahrzeug abriss. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Hyundai i20 mit Stadtkennung WI (Wiesbaden). Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrzeugführer geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, insbesondere die Fahrzeugführer des roten Kleinwagens und des weißen Transporters, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.: 0621-963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell