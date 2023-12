POL-PPRP: Polizeieinsatz nach flüchtigem Gefangenen - 3. Nachtragsmeldung - Tatverdächtiger der Gefangenenbefreiung in Untersuchungshaft

Ludwigshafen (ots) - Am Freitagnachmittag kam es am Ludwigsplatz zu einem Konflikt zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Die 49-jährige Lenkerin einer Straßenbahn war mit dieser am Ludwigsplatz in Richtung Rathaus-Center unterwegs, als ein 37-jähriger Mann die Gleise querte. Hierbei kollidierte der Mann seitlich mit der Straßenbahn und verletzte sich leicht. An der Straßenbahn entstand kein sichtbarer ...

mehr