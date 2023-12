Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Freitagmorgen (29.12.2023) wurde in einem Wohnhaus in Neustadt an der Weinstraße ein toter Mann aufgefunden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 88-jährigen Hausbewohner. Die festgestellten Verletzungen und die Spurenlage lassen auf ein Tötungsdelikt schließen. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem 56-Jährigen handelt es sich um den Sohn des 88-Jährigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Informationen veröffentlicht werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

