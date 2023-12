Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es am Ludwigsplatz zu einem Konflikt zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Die 49-jährige Lenkerin einer Straßenbahn war mit dieser am Ludwigsplatz in Richtung Rathaus-Center unterwegs, als ein 37-jähriger Mann die Gleise querte. Hierbei kollidierte der Mann seitlich mit der Straßenbahn und verletzte sich leicht. An der Straßenbahn entstand kein sichtbarer Sachschaden. Ersten Ermittlungen zur Folge könnte der Mann durch sein Mobiltelefon abgelenkt gewesen sein und hierdurch die herannahende Straßenbahn übersehen haben.

Zum Thema Handy im Straßenverkehr rät die Polizei:

Die Nutzung eines Mobiltelefons im Straßenverkehr führt zur Ablenkung. Dies gilt sowohl für Autofahrer, aber auch für Radfahrer oder, wie im vorliegenden Fall, für Fußgänger. Bereits kurze Momente der Ablenkung können lebensgefährlich sein. Deshalb gilt: Aufmerksam im Straßenverkehr, Ablenkungen vermeiden.

