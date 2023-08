Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Nächtlicher Kellerbrand in Königswinter-Niederdollendorf

Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter musste in der Nacht zu Mittwoch zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus im Stadtteil Niederdollendorf ausrücken. Ein Rauchmelder hatte die Bewohner geweckt, so das diese rechtzeitig unverletzt das Haus verlassen konnten. Es brannte ein Wäschetrockner und Gegenstände im Umfeld. Die Brandbekämpfung und die anschließende Entrauchung des Gebäudes beschäftigte die 40 Einsatzkräfte für rund 1,5 Stunden. Die Bewohner, eine Familie mit 2 Kindern, kam bei Nachbarn unter.

Um 2.45 Uhr in der Nacht zu Mittwoch wurde die Feuerwehr zu dem Kellerbrand in dem Einfamilienhaus in der Straße "In der Rheinau" in Niederdollendorf alarmiert. Bei Eintreffen erster Kräfte hatte die das Haus bewohnende Familie das Gebäude unverletzt bereits verlassen. Die Bewohner waren von einem Rauchmelder geweckt worden. So konnte sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung im verrauchten Keller konzentrieren. Es brannte ein Wäschetrockner und Gegenstände im unmittelbaren Nahbereich. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht und der Trockner aus dem Keller entfernt. Parallel wurde der Rauch mit mehreren Lüftern aus dem Haus herausgedrückt. Der Einsatz der 40 Kräfte der Einheiten Nieder- und Oberdollendorf sowie Altstadt der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter sowie der Einheit Oberkassel der Feuerwehr Bonn endete gegen 4.30 Uhr. Die Bewohner konnten in der Nacht nicht in das Haus zurückkehren und wurden bei Nachbarn untergebracht. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

