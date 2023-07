Polizei Münster

POL-MS: Gefährliche Körperverletzung nach Party - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (02.07.2023, 5:00 Uhr) ist ein 26-Jähriger auf dem Rückweg von einer Party in einem Jugendzentrum an der Friedrichstraße mit einer Bierflasche am Kopf verletzt worden. Der Mann hatte das Gebäude gegen 5:00 Uhr morgens in Richtung Freiherr-vom-Stein-Platz verlassen. Dieser ist von einem 1 Meter hohen Zaun eingefasst, an dem sich zu diesem Zeitpunkt auch der unbekannte Täter mit Bierflasche in der Hand aufhielt. Als der 26-Jährige über den Zaun klettern wollte, wandte sich ihm der Unbekannte zu, schlug unvermittelt mit der Bierflasche auf seinen Kopf ein und verletzte ihn dabei. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Laut Angaben des Geschädigten handele es sich bei dem Täter um einen "afrikanisch" aussehenden Mann zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er sei etwa 1,75 Meter groß und habe kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt sei er mit einem hellen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Einen Bart oder eine Brille habe er nicht getragen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Verfasserin: Marina Scheling

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell