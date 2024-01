Ludwigshafen (ots) - Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht vom 29.12.2023 auf den 30.12.2023 mehrere LKW in der Nähe des Hauptbahnhof Ludwigshafen beschädigt. Die LKW wurden ersten Ermittlungen zufolge mit Graffiti besprüht und es entstand erheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

