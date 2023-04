Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt drei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0352

Nach einem Einbruchsalarm am Donnerstag, 6. April, in einem Einfamilienhaus konnten Polizeikräfte drei tatverdächtige Männer nach einer Verfolgungsfahrt festnehmen.

Um 21.58 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei den Einbruchsalarm in dem Haus in Lücklemberg. Er konnte zudem beobachten, wie drei Personen kurze Zeit später in einem Auto mit quietschenden Reifen flüchteten.

Zuvor hatten die Täter augenscheinlich ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufgehebelt und waren in das Objekt eingedrungen.

Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte dank der Beschreibung des Zeugen das Auto mit den mutmaßlichen Tätern auf der A 1 bei Hagen feststellen. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt bis zur Anschlussstelle Hagen-West, wo die Beamten das Auto schlussendlich festsetzen konnten.

In dem Auto befanden sich drei Männer. Ein 23-jähriger Franzose sowie zwei Männer mit ungeklärter Identität. Die Polizisten nahmen alle drei fest. Bei der Durchsuchung des Autos und der Personen fanden die Beamten zudem mutmaßliches Aufbruchswerkzeug.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell