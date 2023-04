Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stellt fast 7000 Dosen illegalen Snus-Kautabak und 40.000 Euro Bargeld bei Verkehrskontrolle sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0350

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei Dortmund am 6.4.2023 auf dem Rheinlanddamm, Höhe der Westfalenhalle, fanden die eingesetzten Beamten am Vormittag in einem Auto eine größere Menge des sogenannten Snus-Kautabaks. Während der Kontrolle des Autos aus der Slowakei entdeckten die Polizisten auf der Ladefläche des Transporters fast 7000 Dosen Kautabak. Zudem stellten die Beamten 40.000 Euro Bargeld sicher. Als "Snus" wird eine in Skandinavien verbreitete Form von Oraltabak bezeichnet. Die Einfuhr dieser Art von Tabak nach Deutschland ist verboten. Das aufgefundene Bargeld stammt vermutlich aus Verkäufen dieses Tabaks.

Die Beamten konnten zudem einen Teleskopschlagstock in der Beifahrertür auffinden und sicherstellen. Das Mitführen des Teleskopschlagstocks stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. Der 19-jährige Mann aus der Slowakei leistete vor Ort eine Zahlung zur Sicherung des Strafverfahrens. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Ihn erwartet jetzt unter anderem ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Tabakgesetz. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell