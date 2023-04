Polizei Dortmund

POL-DO: Mercedes hinterlässt mehr als 90 Meter lange Unfallspur in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0348

Mit hohem Tempo überfuhr in der Nacht zu Donnerstag (6.4.2023) ein Mercedes den Kreisverkehr an der Preußenstraße / Bereich Baukelweg. Der Mercedes riss gegen 01:30 Uhr ein Verkehrszeichen und eine Laterne aus dem Boden und blieb erst nach 90 Metern stehen. Die Insassen flüchteten über die Ebertstraße. Zeugen beobachteten das und verständigten die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei auf mehr als 90 Metern zahlreiche Spuren fest. Der Mercedes stand mit rundum beschädigten Fenstern, verformten und zerbrochenen Felgen sowie einer stark beschädigten Front weit hinter dem Kreisverkehr. Im Fußraum des Autos entdeckten Polizisten mehrere Dokumente mit Hinweisen auf die Insassen des in Lünen zugelassenen Mercedes.

Erste Ermittlungen ließen den Schluss zu, dass ein Mann (37) und eine Frau (34, leicht verletzt) in dem Mercedes saßen. Die Polizei konnte sie im Nahbereich antreffen. In einer Wache wurden ihnen Blutproben entnommen, da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand. Weitere Ermittlungen müssen klären, wer am Steuer saß. Die Polizei ermittelt u.a. wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der Mercedes wurde abgeschleppt.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 6000 Euro. Aus dem Mercedes liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr setzte Bindemittel ein, um Motoröl etc. aufzunehmen. Die Stadtwerke Lünen isolierten die freiliegenden Kabel der Laterne. Der Einsatz endete gegen 03:30 Uhr.

