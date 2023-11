POL-GG: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden - Zeugen gesucht

Viernheim (ots) - Am Mittwoch (22.11.), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.20 Uhr, hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus "In der Ziegelhütte" abgesehen. Dort hebelten die ungebetenen Besucher eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen ließen sie unter anderem ...

mehr