Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Kupferdiebe auf dem Dach der Trauerhalle/Hoher Schaden

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (22.11.) kam es am Friedhof in der Friedhofstraße zu einem Kupferdiebstahl. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst über ein Tor gewaltsam Zugang auf das Friedhofsgelände. Anschließend entwendeten sie vom Dach der Trauerhalle zahlreiche Kupferpaneelen. Zudem entfernten die Kriminellen an mehreren Stellen die Laubgitter der Regenrinne, rissen Kabel heraus und stahlen unter anderem noch Kupferabdeckungen von einer Mauer. Der insgesamt entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Rüsselsheim ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

