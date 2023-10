POL-PDLD: Schwegenheim - Zu schnell gefahren

Germersheim (ots) - Am Freitagabend beobachtete ein Ladendetektiv in einem Supermarkt in Germersheim, wie der 17-jährige Dieb eine Wodkaflasche in seiner Jacke versteckte. Der 17-jährige rannte nach passieren des Kassenbereichs in Richtung Ausgang davon und entkam dem Ladendetektiv. Als die Polizei eintraf, gab sich der Dieb jedoch zu erkennen und übergab den Beamten das Diebesgut. Da die Flasche bei der Übergabe ...

