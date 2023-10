POL-PDLD: Fahrzeugpanne mit Folgen

Wörth (ots) - Am Freitagmorgen wurden in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth in Höhe der Feuerwehr mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Auf die Thematik "Ablenkung im Straßenverkehr" wurde hier besonders geachtet. Es ergaben sich insgesamt 22 Verstöße (12x Handyverstöße, 2x Gurtverstöße, 1x Durchfahrtsverbot durch einen Lkw und 7x technische Mängel). Rückfragen bitte an: Hinweise und Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth ...

