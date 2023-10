POL-PDLD: Brand auf Ackerflächen in der Nähe vom Haftelhof

Landau (ots) - Die 61-jährige Geschädigte stellte am 11.10.2023 gegen 12 Uhr ihr E-Bike in der Westbahnstraße in Landau ab und sicherte dieses mittels Schloss. Gegen 15:30 Uhr musste sie feststellen, dass der Akku durch unbekannte Täter entwendet wurde. Dieser war nicht explizit gegen Wegnahme gesichert. Die Schadenshöhe beträgt 500 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder ...

