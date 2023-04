Polizei Bochum

POL-BO: Fahrradfahrer touchiert Fußgänger (81) - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Herne, bei dem ein 81-jähriger Herner verletzt wurde.

Der Senior war am Donnerstag, 6. April, gegen 11.45 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Forellstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 44 habe ihn ein bislang unbekannter Fahrradfahrer überholen wollen. Dabei soll er den 81-Jährigen touchiert haben, der daraufhin stürzte.

Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um den Mann oder eine Unfallaufnahme zu kümmern. Der 81-jährige Herner wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht den beteiligten Radfahrer sowie weitere Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell