POL-DA: Viernheim: Tür aufgehebelt und eingebrochen/Kripo sucht Zeugen

Am Mittwoch (22.11.), in der Zeit zwischen 15.30 und 19.20 Uhr, hatten es bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus "In der Ziegelhütte" abgesehen. Dort hebelten die ungebetenen Besucher eine Tür auf und verschafften sich so Zugang in die Räumlichkeiten. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen ließen sie unter anderem Schmuck und Geld mitgehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegen.

