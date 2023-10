POL-NOM: Diebstahl eines LKW-Kennzeichen

Northeim (ots) - Northeim, Albrecht-Dürer-Straße, Sonntag, 15.10.2023, 22.30 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 12.25 Uhr NORTHEIM (Wol) - Windeln und Kinderwagen gestohlen. Im Zeitraum von Sonntag ca. 22.30 Uhr bis Montag ca. 12.25 Uhr konnten Unbekannte in einen verschlossenen Kellerraum in der Albrecht-Dürer-Straße einbrechen. Die Personen gelangten auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und beschädigten die ...

mehr