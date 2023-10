POL-NOM: Freiflächenbrand bei Langenholtensen

Uslar (ots) - USLAR (ke) Brüggefelderstr., 13.10.2023, 19:15 Uhr Ein 78-jähriger PKW-Fahrer aus Derental befuhr mit seinem Fahrzeug die Brüggefelderstr. in Richtung Kehre Wanderparkplatz / Weser Skywalk und touchierte hierbei das ihm entgegenkommenden Wohnmobil eines 59-jährigen aus Lindwedel. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 1.800 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

