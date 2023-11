Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231110 - 2064 Frankfurt - Rödelheim: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Zwei bislang unbekannte Täter haben gestern (09.11.2023) am späten Nachmittag einen 20-Jährigen in der "Assenheimer Straße" ausgeraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 20-jähriger Frankfurter gegen 16:50 Uhr in der "Assenheimer Straße" in sein Fahrzeug einsteigen. Kurz bevor er dies tat, machten zwei ihm unbekannte Männer auf sich aufmerksam. Nachdem sich der junge Mann umgedreht hatte, zog einer der beiden Täter unvermittelt einen messerähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe der schwarzen Bauchtasche des Geschädigten. Der junge Mann weigerte sich, woraufhin der Täter den Tragegurt der Bauchtasche durchtrennte, die Tasche an sich nahm und damit in Richtung "Trümperstraße" flüchtete. Sein Begleiter beobachtete den Vorgang und flüchtete unabhängig davon ebenfalls in dieselbe Richtung. Unbeeindruckt nahm der Geschädigte die Verfolgung auf und sah, wie die beiden ihre Flucht auf einem Elektroroller fortsetzten. Noch bevor er die beiden erreicht hatte, besprühte ihn einer der Täter mit Pfefferspray. Sie entkamen in unbekannte Richtung. Die alarmierten Einsatzkräfte versorgten die Reizungen des 20-Jährigen vor Ort. Eine Fahndung nach den beiden Männern verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Täter 1:

Männlich, ca. 19-20 Jahre alt, etwa 185 cm groß, grauer Pullover, Gucci Bauchtasche, schwarze Schuhe

Täter 2 (Begleiter):

Männlich, ca. 19-20 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schwarz gekleidet

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und / oder zum Tathergang geben können, werden gebeten sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 11100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell