POL-PDKL: Schwerverkehrskontrolle auf der BAB 8...

Polizeidirektion Kaiserslautern

BAB 8; Gemarkung Nünschweiler (ots)

Am Dienstag kontrollierten Kräfte des Polizeipräsidiums Westpfalz in einer gemeinsamen Kontrolle den Schwerverkehr. Unterstützt wurden die Kräfte der PD Kaiserslautern und Pirmasens, auch durch Kräfte aus dem benachbarten Saarland sowie von ZOLL und BALM. Hierbei wurde der gewerbliche Schwerverkehr einer umfassenden Kontrolle unterzogen. In vier Fällen musste die Weiterfahrt wegen mangelhafter Ladungssicherung und einmal wegen Überladung von 46 % (zulässig 7,5 t, festgestellt 11,0 t) untersagt werden! In allen Fällen, waren vor Ort Umladungen bzw. umfangreiche Nachsicherungsarbeiten erforderlich. Durch den ZOLL konnte bei einem LKW-Fahrer ein ausstehendes Bußgeld vollstreckt werden. Des weiteren bestand in einem Fall der Verdacht der illegalen Beschäftigung. Durch das BALM (Bundesamt für Logistik und Mobilität), wurden mehrere Verstöße gegen die geltende Sozialvorschriften (Lenk-und Ruhezeiten) geahndet. Alles in allem ein toller Erfolg in einer gemeinsamen länder- und behördenübergreifender Kontrolle.

