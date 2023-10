Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag, dem 08.10.2023, gegen 13:14 Uhr, ereignete sich auf der B48 zwischen Winnweiler und Schweisweiler eine Kollision zweier Motorradfahrer. Der 26-jähriger Unfallverursacher fuhr aus Richtung Winnweiler kommend in eine Kurve ein, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und geriet in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende 27-jährige Motorradfahrer konnte trotz eines Ausweichmanövers den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In Folge der Kollision stürzten beide Fahrzeugführer. Der Unfallverursacher rutsche in die Schutzbeplankung und zog sich offene Frakturen an Armen und Beinen zu. Er wurde mittels eines Rettungshubschraubers in das Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht. Der zweite Unfallbeteiligte brach sich den rechten Unterarm und wurde im Westpfalzklinikum Kirchheimbolanden versorgt.

Zum momentanen Zeitpunkt wird von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als Unfallursache ausgegangen.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B48 für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Die polizeiliche Unfallaufnahme wurde durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Winnweiler unterstützt.

