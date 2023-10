Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Sankt Julian (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein 49-jähriger Autofahrer auf der B420 in Sankt Julian im Ortsteil Eschenau einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich ungebremst in einen am Straßenrand geparkten PKW. Dieser wurde durch den Aufprall um einige Meter nach hinten geschoben und kollidierte dadurch mit einem weiteren, ebenfalls geparkten PKW. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine starke Alkoholisierung bei dem Mann fest. Er kam mit einer leichten Verletzung davon und wurde ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zusätzlich wurde sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell