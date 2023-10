Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffinden einer schwer verletzten Person

Kusel (ots)

Am Mittwochabend, 20.09.2023, ist in der Straße Vogelsang in Kusel eine schwer verletzte Person aufgefunden worden. Da vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte woher die Verletzungen der Person stammen, sucht die Polizei nun Zeugen, die an der genannten Örtlichkeit zwischen 21:30 und 22:30 Uhr etwas beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

