POL-PDKL: Generator aus Lagerraum entwendet

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Zwischen dem 25.09- bis 02.10.2023 wurde aus einem leerstehenden Wohnhaus in der Alsenzstraße in Winnweiler ein Generator entwendet. Dieser befand sich in einem mit Vorhängeschloss gesicherten Lagerraum. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

