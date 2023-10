POL-PDKL: Unfall mit schwer verletzter Person auf der BAB 62

Polizeidirektion Kaiserslautern

Albessen - BAB62

Am 02.10.2023, gegen 15:41, kam es auf der BAB 62, Fahrtrichtung Pirmasens, zwischen den Anschlussstellen Reichweiler und Kusel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Mercedesfahrer befuhr den linken Fahrstreifen, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug setzte auf der Schutzplanke auf und schlitterte ein Stück entlang, bis es wieder auf die Fahrbahn zurückkam und nochmals in die Schutzplanke fuhr. Nachfolgend kam das Fahrzeug rechtsseitig auf den Fahrstreifen, driftete dort stark nach links und kippte offensichtlich auf die Seite. Sodann kollidierte das Fahrzeug nochmals mit der Mittelschutzplanke, wurde gedreht und kam halb auf der Mittelschutzplanke hängend zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und vor Ort von Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Fahrer in das Krankenhaus geflogen. Für die Dauer des Einsatzes des Rettungshubschraubers musste die BAB 62 in Fahrtrichtung Pirmasens voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeifahren. Während der Unfallaufnahme konnte ermittelt werden, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Des Weiteren war das Fahrzeug nicht zugelassen und der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bis zur Bergung des Mercedes wurde der Verkehr von der Feuerwehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet und der Brandschutz sichergestellt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern wurde durch die Militärpolizei bei der Unfallaufnahme unterstützt. Leider wurden wieder etliche Fahrzeugführer dabei beobachtet, wie sie verbotswidrig ihr Handy benutzten, um damit die Unfallstelle zu fotografieren. Von diesen Fahrzeugführern wurden sehr schöne Portraitfotos durch die Polizei angefertigt. Sie bekommen demnächst Post von der Bußgeldstelle. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter 0631-35340 zu melden. Während der Unfallaufnahme meldete sich eine Frau mit starken Wehen, welche im Stau stand. Diese wurde durch die Kollegen der PI Kusel rückwärtig durch den Stau von der Autobahn geleitet.

