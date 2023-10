Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Rechtsüberholer" verursacht folgenschweren Verkehrsunfall...

BAB 63; Gemarkung Mehlingen (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, kam es auf der BAB 63 in Richtung Kaiserslautern zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 46-Jähriger Opelfahrer überholte einen vorausfahrenden PKW verbotswidrig rechts. Beim Wiedereinscheren auf den linken Fahrstreifen unterschätzte der Fahrer seinen Abstand zu dem überholten PKW und kollidierte mit diesem. Dessen Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Fahrzeug und fuhr auf das Heck eines weiteren PKW auf. Das Fahrzeug des Unfallverursachers schleuderte gegen die Leitplanken und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Der Unfallverursacher stieg aus seinem PKW aus und flüchtet zu Fuß in Richtung Mehlinger Heide. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen hatte jedoch Erfolg. Der 46-Jährige konnte unweit der Unfallstelle festgestellt und festgenommen werden. Die Ursache für den Unfall und das anschließende Fluchtverhalten waren schnell geklärt: Der Fahrer stand deutlich unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An allen drei PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- Euro. Glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt. Neben der Autobahnpolizei waren auch starke Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst inklusive Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Kaiserslautern war für die Dauer des Einsatzes für 2 Stunden vollgesperrt.

