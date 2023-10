Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagvormittag haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Hügelstraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Haustür aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Haustür wurde dabei beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

